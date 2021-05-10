В Дании осудили за шпионаж российского ученого

В Дании суд 10 мая вынес приговор россиянину, которого признали виновным в передаче российской разведке информации о технологиях датской энергетической системы.
Об этом говорится в решении суда.
36-летнего гражданина России осудили на 3 года заключения, он также будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд.
"В течение нескольких лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату", – говорится в сообщении.
Осужденный находится под стражей с июля 2020 года, а в декабре прошлого года датская прокуратура предъявила ему обвинение в шпионаже.
Согласно информации российских СМИ, обвиняемый в шпионаже россиянин – это 35-летний ученый Алексей Никифоров, специалист по химии редких и рассеянных элементов, который работал в одном из датских университетов и жил в Копенгагене и Ольборге.
Напомним, в Италии спецслужбы задержали высокопоставленного офицера ВМФ Италии при передаче секретных сведений офицеру российского посольства.
Мы также писали, что во Львовской области задержали шпиона РФ, похищавшего данные украинских силовиков.
Новости на эту же тему: