В Египте град со снегом засыпал туристов и местных жителей на Новый год

Кроме дождя и снега, на курорт обрушился град. Коллаж "Сегодня"

В первый день нового года на египетский курорт Хургаду обрушились снег и град.

Об этом сообщает Egypt Today.

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Непогода

Непогода доставила немало хлопот как местным жителям, так и туристам.

"В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, продолжавшимся несколько часов", – отмечает издание.

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Пользователи социальных сетей выложили видео с запорошенными снегом улицами курорта, пальмами и газонами. Как отметили в метеобюро Египта, провинция Красное море оказалась во власти атмосферного фронта, что вызвало сильные ливневые дожди, которые прошли в большинстве городов региона.

Кроме дождя и снега, на курорт обрушился град величиной с голубиное яйцо. Непогода затруднила движение на улицах города из-за образовавших луж и растаявшего снега.

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Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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