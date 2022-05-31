В ЕС оценили возможность введения эмбарго на поставку российского газа

Кайя Каллас не уверена, что ЕС запретит поставки российского газа. / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом второго дня работы специального заседания Европейского Совета призвала Евросоюз решиться снова усилить санкции против России из-за войны в Украине. В то же время она усомнилась, что седьмой пакет санкций может включить в себя эмбарго на поставку российского газа.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа".

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Она приветствовала, что в ЕС достигли согласия вокруг шестого пакета санкций против России.

"Но, безусловно, мы должны начать обсуждать седьмой пакет, потому что дела не обстоят лучше в Украине, война продолжается, нет мира. Украина должна выиграть эту войну, и мы все еще не сделали достаточно для этого", – подчеркнула эстонский чиновник.

Эмбарго на газ

Каллас отметила, что хотела бы включение в седьмой пакет санкций ЕС эмбарго на поставку в ЕС российского газа, но исходя из реалий это вряд ли будет возможным.

"Мы кратко обсудили это вчера, но газ является гораздо более сложным вопросом, чем даже нефть. Все последующие шаги по ужесточению санкций будут более тяжелыми. До этого они поражали только Россию, но сейчас они также имеют негативный эффект для европейцев. Именно поэтому сейчас намного труднее решать эти вещи политически. Газ должен быть в седьмом пакете, но я должен быть реалистичным. Не думаю, что газ будет там присутствовать", – сказала Каллас.

Она отметила, что сегодня в рамках обсуждения пакета развития европейской энергетики REPowerEU лидеры стран-членов продолжат обсуждение путей диверсификации поставок газа в Европу и его замещение в энергетическом балансе за счет более широкого применения возобновляемых источников.

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