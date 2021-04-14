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В ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов – СМИ

14 апреля, 16:15

Денис Беспалов

Власти стран ЕС хотят поддержать туристическую область и решили ввести COVID-паспорта

Страны Европейского Союза официально договорились о введении так называемых COVID-паспортов.

Об том сообщает Reuters.

COVID- паспорта будут выдаваться следующим категориям:

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Ранее сообщалось, что в Евросоюзе две дозы вакцины от коронавируса получили уже 27 млн человек, что составляет почти 6% всего населения сообщества.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцины Astrazeneca и Johnson & Johnson. В дальнейшем ЕС вместо векторных вакцин предпочтет использовать мРНК-вакцины. В частности, это препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna.

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