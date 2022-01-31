В ЕС уже готовы к прекращению газа из России — Боррель

Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность сотрудничества с США, Катаром и Азербайджаном по вопросу поставок газа/Фото: коллаж: REUTERS/Johanna Geron/Pool/"Сегодня"

Европейский Союз разработал план действий на случай, если Российская Федерация прекратит поставлять газ в Европу.

Об этом говорится в микроблоге вице-президента Европейской Комиссии, высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Реклама

Подробности

Он отметил, что ЕС рассматривает возможность сотрудничества с США, Катаром и Азербайджаном по поставке газа в случае, если Россия решит сократить или остановить их.

"Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты", — отметил Жозеп Боррель.

Кроме того, в ЕС подготовили соответствующие меры, которые нанесут "серьезный ущерб" российской экономике и финансовой системе.

"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку отказывают России в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", — отметил он.

К тому же Боррель заявил, что Евросоюз не откажется от своей поддержки суверенитету Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение.

Реклама

"Украина — наш партнер и сосед: ее безопасность — это наша безопасность", — подчеркнул Боррель.

Сколько газа осталось у Европы

По состоянию на 25 января, в европейских ПХГ осталось меньше четверти из тех объемов газа, которые были закачаны туда еще летом.

Общая наполненность хранилищ Европы 40,9%, это означает, что отобрано 75,9%, или 36,3 млрд куб. м газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, к такими минимальным значениям объемы газа начали опускаться с 11 января.

Реклама

Читайте также