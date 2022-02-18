В Евросоюзе отреагировали на обстрел детсада в Станице Луганской

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление по поводу обстрела детского сада/Фото: REUTERS/Johanna Geron/Pool, коллаж: "Сегодня"

В Европейском Союзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. По этому поводу сделал заявление высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заявление было обнародовано на сайте Европейской службы внешних дел.

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По словам Борреля, Европейский Союз решительно осуждает обстрел детского сада в Станице Луганской.

"Такой неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и минских соглашений", — говорится в заявлении представителя ЕС.

Также в заявлении говорится, что ЕС призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает благодарность Украине за ее неизменную сдержанность.

"Как Европейский Союз, мы едины в нашей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом", — говорится в заявлении.

Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

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"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", — сказали нам в Минобороны.

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