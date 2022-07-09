В Германии резко призвали изменить политику по поводу России – что говорят

Михаэль Рот сделал важное заявление по поводу России. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, опираясь на военное сдерживание, политическую и экономическую изоляцию. В отношении РФ он заявил, что необходимо больше реализма.

Об этом Рот написал в колонке для издания Welt am Sonntag, передает DW.

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"В отношении России, нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", – заявил он.

По словам депутата, безопасность в Европе может существовать "лишь против России, а не вместе с ней".

"В будущем не может быть особого пути Германии к России за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", – отметил Рот и призвал пересмотреть немецкую политику по отношению к России.

Он также назвал грубые ошибки, которые его партия допустила в прошлом. По его словам, СДПГ "по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта". Речь идет о принципе "изменения через сближение", который являлся лейтмотивом политики СДПГ и направлялся на разрядку напряжения в отношениях с СССР.

"Несмотря на все его исторические достижения, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом в свете коренных изменений в мире", – подчеркнул Рот.

Он отметил, что для переосмысления этой политики ни в коем случае нельзя отказываться от традиционных социал-демократических линий.

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"Приверженность Брандта миру и разрядке была столь успешной еще и потому, что ее поддержала военная мощь под знаком ядерного сдерживания", – подытожил Рот.

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