В Германии заявили об угрозе замороженного конфликта на Донбассе

В ближайшее время должно стать понятно, могут ли Минские договоренности вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь

Если Минские договоренности по Донбассу не удастся полностью воплотить, то война на востоке Украины грозит перейти в "замороженный конфликт" и надо сделать все, чтобы этого не допустить.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена", передает "Укринформ".

По мнению Мааса, сейчас Нормандский формат и Минский процесс находятся в критической точке.

"Сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли Минские договоренности вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", – заявил он.

Глава немецкого МИД уточнил, что работа в Нормандском формате и Минском процессе не на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о прекращении огня и решение по обмену задержанными лицами, но в отношении "конечных целей" и дальнейшего развития ситуации на востоке Украины (выборы, граница и т. д.), шагов вперед нет.

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По его мнению, та сложная ситуация, с которой столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках Нормандского формата и Минского процесса.

В то же время Маас сомневается, что Россия серьезно собиралась довести ситуацию до военного конфликта.

Напомним, накануне Маас заявил, что Германия выступает против ужесточения санкционного давления на Россию и, несмотря на "очень плохие" отношения, считает, что с Кремлем необходимо разговаривать.

Глава МИД ФРГ также считает, что газопровод "Северный поток – 2" является экономическим проектом и замораживание его строительства не станет рычагом политического давления на Москву.