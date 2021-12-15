В Гонконге горит торговый центр, сотни людей в огненной ловушке (фото, видео)

В Гонконге сильный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
В Гонконге загорелся 38-этажный Всемирный торговый центр в Козуэй-Бэй, на крыше здания оказались заблокированы 300 человек.
Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Первые сообщения о возгорании поступили утром по киевскому времени. Огонь повредил строительные леса, территория окутана густым дымом.
По крайней мере семь человек пострадали. Среди раненых была женщина 60 лет, которая лежала в полубессознательном состоянии. Сейчас она в больнице с затрудненным дыханием.
Сотни людей в огненной ловушке на крыше
Полиция сообщила, что более 300 человек оказались в ловушке на крыше здания и еще 160 были эвакуированы. Пожарные использовали выдвижную лестницу для спасения тех, кто оказался в открытой части здания на пятом этаже.
Говорят, что офисные работники и посетители ресторанов все еще находятся в здании, которое работает как торговый центр и офисный комплекс.
Что говорят власти?
Предварительное расследование показало, что пожар вспыхнул в электрощитовой на нижнем этаже торгового центра, а затем распространился на строительные леса, покрывающие часть здания. Затем дым проник в сам торговый центр и на задние лестницы.
Пожарные тушили пожар с помощью двух водяных струй. Также были задействованы две бригады службы, оснащенные дыхательными аппаратами.
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