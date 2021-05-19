В Госдепе продолжают настаивать, что делают все для остановки "Северного потока – 2"

Несмотря на слухи об отказе Администрации Байдена от санкция США утверждают, что намерены продвигать энергетическую безопасность Европы

Строительство газопровода "Северный поток - 2" / Фото: Getty Images

Соединенные Штаты намерены продолжать использовать все доступные способы, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток – 2" и не допустить "хищнического поведения России". Такое заявление было сделано на фоне слухов о том, что Администрация Байдена хочет отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG.

Об этом заявила заместитель представителя Госдепартамента США Джалина Портер в ходе телефонного брифинга в среду, передает "Интерфакс".

"Администрация привержена использованию всех доступных способов, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", - сказала Портер.

Она добавила, что США намерены продвигать "энергетическую безопасность Европы", чтобы не допустить "хищнического поведения России".

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена наложить, но затем немедленно отменит санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

Причем соответствующие планы США подтвердил глава МИД Германии Хайко Мааспосле после телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.