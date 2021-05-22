В Иерусалиме разогнали мусульманский "марш победы" в поддержку ХАМАС (видео)

На Храмовой горе мусульмане попытались устроить марш в поддержку боевиков

В Иерусалиме разогнали демонстрацию в поддержку ХАМАС

После дневной пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме, на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра большая группа мусульман попыталась провести "марш победы" в поддержку террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает Newsru.co.il.

Как сообщается, полиция пресекла проведение этой акции. Были применены спецсредства для разгона толпы.

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В ответ сотни молодых мусульман устроили беспорядки, бросая в бойцов пограничной полиции камни и бутылки с зажигательной смесью. На Храмовую гору прибыл полицейский спецназ.

Всем мусульманам, не участвующим в беспорядках, дали возможность покинуть территорию, где происходили столкновения.

Палестинские СМИ сообщают о 15 пострадавших в результате действий полиции.

Напомним, Израиль заявил о военной, а ХАМАС о политической победе в войне.