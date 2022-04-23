В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (видео)

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Церемонию опубликовали в Youtube.

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Изнесение из святыни огня символизирует выход из Гроба "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Известно, что храм вмещает 10 тысяч человек. Обычно желающих посмотреть на Схождение намного больше, поэтому паломники собираются на площади перед Храмом и на соседних улицах.

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Россия может готовить провокации на Пасху в Украине

Российские оккупанты могут устроить провокации на Пасху в Украине. Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными в этот период.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Так росСМИ уже готовят основу для провокаций со стороны армии РФ и заранее переводят ответственность за них на представителей "националистических объединений", – говорится в сообщении.

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