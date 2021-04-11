В Индии произошел всплеск COVID-19: медсистеме грозит крах, а стране – локдаун

Главный министр союзной территории Дели в Индии Арвинд Кеджривал заявил, что за последние 10-15 дней в городе наблюдается быстрый рост случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает издание India Today.

По словам Кеджривала, за последние 24 часа в регионе зарегистрирован самый высокий всплеск – 10 732 новых случая COVID-19. Поэтому чиновник призвал сограждан носить маски, даже тех, кто получил вакцину, и соблюдать протоколы безопасности COVID-19, ведь Дели охвачен "четвертой волной" ковида, которая "чрезвычайно опасна".

Главный министр объяснил, что локдаун не является решением для замедления распространения случаев коронавируса. Однако локдаун будет введен в Дели только в том случае, если "медицинская система рухнет" в городе.

Однако он просит местных жителей обращаться в больницы только тогда, когда в этом есть необходимость, иначе не хватит мест. "Если не хватит больничных коек, возникнут проблемы. Если в больницах будет хватать коек, то в Дели не нужно будет вводить локдаун. Локдаун введут в Дели только в случае краха медицинской системы", – сказал Кеджривал.

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На фоне резкого роста числа случаев COVID-19 (более 11 млн активных случав) правительство Индии запретило экспорт противовирусного препарата ремдесивир и его активных составляющих до стабилизации пандемической ситуации в стране, сообщает ndtv.com.

Семь индийских компаний производят ремдесивир по лицензии американской компании Gilead Sciences. Их мощность составляет около 40 млн единиц в месяц, чего явно недостаточно для 1,4 млрд населения страны.

Инспекторов по лекарствам и офицеров полиции обязали проверить запасы препарата, выявить любые злоупотребления и пресечь накопление ремдесивира и его продажу на черном рынке.

Напомним, в Индии после вакцинации препаратом Сovishield умерли уже 180 человек.

Также писалось, что Индия к июню может возобновить экспорт вакцины от коронавируса Covishield. Однако это произойдет только при условии, если в стране улучшится эпидемиологическая ситуация.

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