В Индии создали лекарство от COVID-19 в виде порошка

Препарат одобрили для экстренного использования в качестве дополнительной терапии для пациентов средней и тяжелой степени

Коронавирус в Индии, фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Индии представили новое лекарство для лечения коронавируса, которое выпускается в виде порошка.

Препарат 2-DG (2-дезокси-D-глюкоза) способствует более быстрому выздоровлению госпитализированных пациентов и снижает у них дополнительную кислородную зависимость, передает Mint.

Людям будут предлагать принимать лекарство перорально путем растворения в воде.

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В Индии выразили надежду, что препарат в ближайшее время поможет борьбе с коронавирусом не только внутри страны, но и во всем мире.

После проведения клинических испытаний одобрили этот препарат для экстренного использования в качестве дополнительной терапии у пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени.

Как мы писали ранее, катастрофическая ситуация с ковидом в Индии вызывает беспокойство всего мира. Один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 сбросили их тела в священный для индусов Ганг.