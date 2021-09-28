В Ираке вспыхнул пожар на военной базе США – клубы черного дыма взмыли в небо (видео)

Военная база расположена вблизи аэропорта. Фото: 1news
В Ираке возле аэропорта Багдада сегодня, 28 сентября, произошел масштабный пожар на территории военной базы США. Клубы дымы взмыли вверх на десятки метров.
Об этом сообщает 1news.
По словам очевидцев, речь о базе "Виктория". Там дислоцированы американские военнослужащие.
Причина пожара пока неизвестна. Также нет информации о пострадавших или погибших.
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США завершают боевую миссию в Ираке
- Следом за Афганистаном американцы завершают свою миссию в Ираке. Об этом президент США Джо Байден заявил на встрече с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, которая прошла 26 июля в Белом доме. Решение ни для кого не стало сюрпризом. Зарубежная пресса сообщала об этой договоренности еще до официальной встречи лидеров. Даже сам аль-Казыми перед поездкой в Вашингтон открыто говорил, что его стране больше не нужна иностранная военная помощь.
- Согласно решению сторон, боевую часть американской операции в Ираке свернут уже к концу года. Однако, в отличие от Афганистана, солдатам не придется разом паковать вещи и лететь на родину. Основные перемены произойдут скорее на бумаге. По факту же силы США пока остаются в арабской стране, но уже в новом качестве.
- Американские военные и так больше года не участвуют в боевых операциях в Ираке. Вместо этого 2,5 тыс. находящихся там бойцов занимаются обучением и поддержкой местной армии, которая продолжает борьбу с "Исламским государством". Американцы, которые закреплены на трех иракских базах, снабжают иракцев разведданными и оказывают им материально-техническую поддержку. Этим же они планируют заниматься и дальше.
Ранее мы сообщали, что в результате ракетного обстрела военной базы антитеррористической коалиции под руководством США в городе Эрбиль в Ираке 15 февраля начался пожар
Также напомним, в начале января 2021 на севере Ирака прогремел взрыв на пути следования конвоя с логистическим оборудованием, принадлежащим западной антитеррористической коалиции, которую возглавляет США.