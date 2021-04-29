Умер человек-мем Хуан Борха: 5 лучших видео с "Хохочущим испанецем"

Последние месяцы жизни знакомый многим испанский юморист провел в больнице после ампутации ноги из-за болезни – мы почтили его память подборкой видео

Испанский комик Хуан Хойя Борха, больше известный во всем мире как "Хохочущий испанец" или просто "Хохотун" (El Risitas), умер в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает la Vanguardia.

Точная причина смерти мужчины не указывается, однако сказано, что он умер в результате "осложнения болезни, от которой страдал последние годы".

Юморист скончался в одной из больниц Севильи, где находился с сентября 2020 года после ампутации ноги по причине болезни.

Слава к Хуану Борхе пришла в 2015 году, через 13 лет после записи видео с его участием в испанском ток-шоу Ratones Coloraos.

На видео Борха рассказал, как, работая посудомойщиком в пляжном ресторане, однажды вечером оставил сковородки отмокать в открытом море, а утром их унесло с отливом.

Однако известность ему принесла не сама история, а смех, который мужчина не мог сдержать во время рассказа.

Его хохот так понравился пользователям YouTube, что ролик с его участием стал вирусным, набрав 13,7 млн просмотров. Впоследствии на видео появилось множество пародий, и даже фото смеющегося Хуана Борха стало мемом.

Почтить память Хохотуна мы решили, собрав пять его ярких "выступлений" на разные тематики. Осторожно! Содержит нецензурную лексику!

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Напомним, что в прошлом году в США скончалась кошка по кличке Инки, которая прославилась как мем "кричащий плачущий кот".

Также в 2020 году скончался другой кот-мем – японская "длиннокошка" Нобико.