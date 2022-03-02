В истории напишут, что Путин ослабил РФ. Главное из речи Байдена о вторжении России в Украину

Байден считает, что Путин проиграет войну против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В США верят, что война России против Украины закончится поражением оккупантов. Штаты не будут воевать на украинской земле, но будут помогать нашей стране жесткими санкциями против РФ. Об одной из них президент Джо Байден объявил прямо во время выступления – США закрывает воздушное пространство для РФ.

Об этом сказал президент США Джо Байден во время речи "О состоянии государства".

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Весь Конгресс США (республиканцы и демократы), правительство, судьи и Байден прервали выступление для аплодисментов послу Украины Оксане Маркаровой и самой Украине. Украинского дипломата пригласили в качестве почетного гостя, Маркарова заняла место рядом с Первой леди США.

Маркаровой и Украине аплодируют стоя. Скриншот

"Несколько следующих месяцев, недель или возможно дней будут очень сложными для них. За этот хаос, который сеет Путин, он должен обязательно заплатить цену. И эта цена его настигнет очень быстро", – сказал Байден.

О чем сказал Байден – главные тезисы

Путин думал, что захватит Украину и мир с этим согласится, но он встретился с украинским народом.

и мир с этим согласится, но он встретился с украинским народом. США будут стоять плечом к плечу с украинским народом. "Мы знаем уроки истории: если диктатора не остановить, он идет вперед", – сказал Байден.

"Мы знаем уроки истории: если диктатора не остановить, он идет вперед", – сказал Байден. Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство для всех российских перелетов.

для всех российских перелетов. Войска США не будут воевать в Украине. Но будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми средствами, которые есть в их распоряжении.

Но будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми средствами, которые есть в их распоряжении. Российский фондовый рынок потерял 40% капитализации в результате санкций, и ответственность за это несет Путин. "Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям, делая абсолютно бессмысленным военный фонд Путина", – добавил Байден.

и ответственность за это несет Путин. "Вместе с нашими союзниками мы прибегаем к мощным экономическим санкциям, делая абсолютно бессмысленным военный фонд Путина", – добавил Байден. При Минюсте США создадут специальную группу для расследования преступлений российских олигархов.

Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом будут конфискованы.

Путин еще никогда не был так изолирован от мира. Он даже не представляет, что ждет его дальше.

Он даже не представляет, что ждет его дальше. Байден прогнозирует, что это противостояние завершится поражением для президента РФ."В истории потом напишут, что Путин ослабил Россию", – сказал он.

Санкции против РФ

Кроме материальной помощи Украине всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.

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Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:

президент РФ Владимир Путин;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

глава Минобороны России Сергей Шойгу;

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.