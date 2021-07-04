В Италии медики подали в суд против обязательной вакцинации от COVID-19

Еще в апреле этого года медиков обязали вакцинироваться от коронавируса, в ином случае – грозит увольнение

Вакцинация от коронавируса - медики в Италии подали в суд. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Италии медицинские сотрудники выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.

Как пишет The Local, триста медицинских работников подали иск в суд. Дело будет рассматриваться 14 июля.

"Это не битва антивакцинаторов, а демократическая битва. Мы заставляем людей рисковать под угрозой, что им больше не позволят заниматься своей профессией", – сказал конституционный юрист Даниэле Гранара.

Что произошло:

В апреле 2021 года власти Италии приняли закон, который обязал всех медиков делать прививки от коронавируса. Также это касается и тех сотрудников системы здравоохранения, которые работают в аптеках и лечебных кабинетах. В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации – его могут отстранить от работы без сохранения заработной платы, если их работодатель не может назначить их на другую должность.

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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer.

Также напомним, Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.

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