В Италии разрешили смешивать вакцину AstraZeneca с Moderna и Pfizer

Смерть итальянского подростка от тромбоза привела к тому, что препарат Vaxzevria будут применять только на гражданах старше 60 лет

Италия одной из первых в ЕС начнет эксперименты со смешиванием вакцин от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Итальянские власти одобрили комбинирование вакцин от коронавируса – это позволит тем, кто уже получил первую дозу препарата Vaxzevria, разработанного компанией AstraZeneca, получить вторую дозу другой вакцины.

Об этом сообщили в Агентстве по лекарственным препаратам Италии (AIFA).

"На основании клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научно-технический комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин", – говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, итальянцам, которые вакцинировались AstraZeneca, предложат в качестве второй дозы через 8-12 недель принять другую вакцину на основе мРНК – то есть, препараты от Moderna или Pfizer.

Данное решение будет распространяться только на граждан до 60 лет. Оно было принято после смерти подростка, получившего прививку AstraZeneca. У него диагностировали редкую форму тромбоза, а власти разрешили использование препарата только среди людей старше 60 лет.

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Напомним, что ранее Кабмин Норвегии официально запретил применять вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Также мы писали, что в Канаде тоже разрешили взаимозаменяемо комбинировать COVID-вакцины от AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech или Moderna.

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