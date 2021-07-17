В июле не будет встречи Байдена и Зеленского. Когда она состоится

Отсрочка переговоров вызвала недовольство украинской стороны / Фото: коллаж "Сегодня"
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена может состоятся в августе, а не в июле, как неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы президентов Украины и США.
Об этом сообщает ZN.UA
Источники издания сообщают, что Вашингтон предлагает Киеву провести встречу Зеленского и Байдена в конце августа, но до Дня Независимости Украины. Это вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны.
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Оказалось, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Это произошло после ошибки Банковой, когда украинская сторона неверно передала смысл беседы Зеленского с Байденом и приписала главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО.
Кроме того, во время обсуждений Белый дом вычеркнул слово "июльский" из украинского сообщения о визите Зеленского в США.
Ранее в Вашингтоне заявили, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США все еще неизвестна.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.
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