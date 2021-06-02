В Израиле зафиксировали серьезную "побочку" после вакцины Pfizer

Одно из объяснений миокардита – слишком высокие уровни антител, которые могут приводить к чрезмерной иммунной реакции

Вакцина Pfizer может вызывать миокардит / Фото: REUTERS

Вторая доза вакцины против коронавируса Pfizer может вызывать миокардит – повышенный риск развития воспаления сердечной мышцы.

Об этом сообщили эксперта Минздрава Израиля, передает Reuters.

"Министерство здравоохранения Израиля заявило во вторник, что выявило небольшое количество случаев сердечного воспаления, которое наблюдается в основном у молодых мужчин, получивших вакцину COVID-19 Pfizer в Израиле", — сказано в сообщении.

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что один из 3–6 тыс. вакцинированных мужчин в возрасте от 16 до 24 лет получил соответствующие симптомы. При этом большинство случаев были легкими и разрешились в течение нескольких недель, что типично для миокардита.

Ученые пока выясняют, с чем может быть связан побочный эффект. Одно из объяснений – слишком высокие уровни антител, которые могут приводить к "чрезмерной иммунной реакции".

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В компании Pfizer заявили, что им известно об израильских наблюдениях за миокардитом, однако причинно-следственной связи с вакциной не установлено.

Как сообщалось ранее, вакцина AstraZeneca может вызывать редкое неврологическое расстройство.

Кроме того, в украинском Минздраве назвали побочные эффекты, на которые жалуются украинцы после вакцинации от коронавируса. Чаще всего это повышение температуры, усталость, общая слабость, лихорадка, отек суставов и бессонница.

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