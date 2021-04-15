В Канаде депутат явился на видеоконференцию парламента без трусов

Однопартиец Джастина Трюдо опозорился во время онлайн-заседания Палаты общин – показался перед коллегами абсолютно голым

Член канадского парламента от Либеральной партии премьера Джастина Трюдо оконфузился, представ перед коллегами-парламентариями абсолютно обнаженным во время видеоконференции.

Об этом сообщает The Canadian Press.

Курьез произошел с депутатом Палаты общин Уильямом Амосом 14 апреля во время виртуального парламентского заседания. Другие парламентарии успели снять его на фото.

Фото: Twitter

Cам Амос называет случившееся "досадной ошибкой".

"Моя камера случайно включилась, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки", – объяснился политик.

Мужчина извинился перед коллегами и заверил их в том, что этого больше не повторится.

Позже парламентский организатор Либеральной партии Марк Холланд заявил, что он удовлетворен объяснениями своего коллеги, и отметил, что Амос "совершенно подавлен" из-за случившегося.

Он считает, что в действиях Уильяма Амоса не было злого умысла, но призывает коллег всегда с максимальной ответственностью относиться к рабочим видеозвонкам и проявлять осторожность, действуя так "если бы камера в этот момент была включена".

Стоит отметить, что в эпоху пандемии конфузы во время видеоконференций уже стали привычным явлением. Так, британский чиновник обматерил своего кота во время официального заседания.

А в Бразилии участник муниципального совета Рио-де-Жанейро занялся сексом со своей девушкой, забыв отключиться от видеоконференции.