В Карабахе подорвались журналисты из Азербайджана – трое погибли

В результате взрыва в Нагорном Карабахе погибли азербайджанские журналисты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Нагорном Карабахе новое обострение – в результате подрыва на мине в городе Кельбаджар погибли три человека.
Об этом сообщили в МВД Азербайджана.
Инцидент произошел около 11 часов 4 июня. Автомобиль с журналистами подорвался на противотанковой мине, когда ехал в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района.
В результате оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов и зампредставителя власти в селе Сусузлуг Ариф Алиев погибли. Еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести, сейчас они находятся в больнице.
Министерство возложило ответственность за случившееся на Вооруженные силы Армении.
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о планировании и ведение агрессивной войны, нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и другим статьям.
Идет расследование инцидента.
Напомним, что война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах длилась 44 дня – с 27 сентября по 10 ноября этого года. Завершилась она примирением сторон на выгодных для Баку условиях и вводом российских войск на территорию спорной территории.
Однако в январе армянские СМИ сообщили о нарушении перемирия Азербайджаном, в результате чего якобы был ранен военнослужащий ВС Армении. Однако в Баку эту информацию опровергли.
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