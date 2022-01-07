В Казахстане продолжается зачистка – погибших все больше

Среди силовиков погибли 18 человек. Фото: коллаж "Сегодня"
В Казахстане в результате спецопераций силовиков 6–7 января было убито 26 митингующих, еще 18 получили ранения.
Об этом сообщил государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД Казахстана.
"В стране ликвидированы 26 преступников", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что по состоянию на утро 7 января было задержано более 3 тыс. человек.
"Все здания городских и районных акиматов, а также отделений полиции в республике взяты под контроль", – говорится в сообщении.
"Хабар 24" пишет также, что 18 сотрудников силовых структур погибли, 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии пострадали.
По данным Минздрава Казахстана на 6 января, в результате беспорядков в стране пострадало более 1 тыс. человек, около 400 госпитализированы. Входят ли силовики в это число, не уточнялось.
Также есть информация, что погибших более 100, об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.
- 6 января российские войска прибыли в Казахстан. По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.