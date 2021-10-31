В Китае по новому кругу развивается вспышка COVID-19

Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Кита. Коллаж "Сегодня".
В Китае стремительно развивается вспышка COVID-19.
Об этом заявляет представитель Национальной комиссии здравоохранения страны, пишет Reuters.
COVID-19
- Власти усиливают бдительность в пунктах въезда на фоне роста инфекций в северо-восточном приграничном городе, вызванных вирусом, прибывшим из-за границы.
- По данным Национальной комиссии здравоохранения, с 17 по 29 октября было зарегистрировано около 377 случаев заражения внутри страны с подтвержденными симптомами. В этом году Китай боролся с серией вспышек. В начале 2020 года они также активно сдерживали распространение по всей стране.
- Цифры остаются незначительными по сравнению со статистикой за пределами Китая. Тем не менее, в то время как остальной мир пытается сосуществовать с COVID-19, Китай сохраняет свою нулевую терпимость, призывая к бдительности в приграничных районах и портах, не допуская, чтобы инфицированные прибывающие путешественники распространяли вирус среди местных жителей.
- В течение последних 14 дней четырнадцать провинциальных районов сообщили о новых случаях местной передачи или о бессимптомных носителях.
"Вспышка все еще быстро развивается, а ситуация с вирусным контролем остается тяжелой и сложной", – сказал в субботу представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.
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