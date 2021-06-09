В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе (видео)

Китайские власти утверждают, что опасности нет, а попавшие в воздух вещества – в основном твердые частицы, а не токсичные и вредные газы

Взрыв на химзаводе в Китае. Коллаж "Сегодня"

В Китае произошел пожар и сильный взрыв на заводе по производству поликремния в городе Шихецзы вечером во вторник 8 июня. Власти уверяют, что никто не пострадал и никакой опасности нет.

Об этом сообщает издание Jimu News.

Отмечается, что пожар начался в цехе силиконовой упаковки на заводе компании Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co. в западном Синьцзяне – в 15 км к югу от центра города Шихецзы в индустриальном парке.

Власти Китая утверждают, что жертв и пострадавших нет.

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Также в правительстве страны заявили, что, согласно заключению специалистов, которые провели проверку на месте пожара, попавшие в воздух вещества в основном представляют собой твердые частицы, а не токсичные и вредные газы.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что на самом деле взорвался кремнеземный реактор и пожарным не удается локализовать огонь.

Напомним, в Англии пришлось прервать футбольный матч из-за запланированного взрыва электростанции, в результате которого четыре огромные бетонные трубы за считаные секунды превратились в кучу мусора.

Мы также сообщали, что в Харькове посреди улицы мужчина взорвал гранату, в результате трое человек получили осколочные ранения, одному раненому грозит ампутация.