В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Американские дипломаты в Китае еще в 2017 году заявляли, что в Ухане проводят опасные исследования без соблюдения протоколов безопасности

Коронавирус в Ухане / Фото: REUTERS

Республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов утверждают, что есть "серьезные косвенные доказательства" того, что вспышка COVID-19 возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.

Об этом говорится в докладе членов комитета, передает Fox News.

Докладчики призывают правительство США оказать "большее давление на Китай", чтобы обеспечить "полное и достоверное расследование" происхождения глобальной пандемии.

"Экспертам в области здравоохранения и правительству США крайне важно понять, как возник вирус COVID-19, чтобы предотвратить или быстро смягчить последствия будущих пандемий", – в частности говорится в докладе.

Республиканцы подчеркнули, что международные усилия по обнаружению истинного источника вируса были фактически заблокированы Китаем.

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"Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышка COVID-19 могла быть утечкой из Уханьского института вирусологии", – отмечают они.

Как одно из доказательств в докладе приводится "история утечек в исследовательских лабораториях, приводящих к инфекциям" и предупреждения американских дипломатов в Китае еще в 2017 году о том, что лаборатория в Ухане проводит "опасные исследования" коронавирусов "без соблюдения необходимых протоколов безопасности, что может привести к случайной вспышке вируса и пандемии".

Также отмечается, что еще осенью 2019 года появились сообщения, что несколько исследователей из лаборатории Ухани заболели симптомами, похожими на COVID-19, а также о "причастности китайских военных к работе лаборатории".

"Напротив, появилось мало косвенных доказательств в поддержку утверждения КНР о том, что COVID-19 был естественным явлением, перейдя с других видов на человека", – заявили представители Комитета по разведке.

Напомним, согласно выводам расследовавших происхождение коронавируса экпертов ВОЗ, "крайне маловероятно", что вспышка коронавируса могла начаться в результате утечки инфекции из лаборатории. Они также заявили, что и рынок мог и не быть первоначальным источником вспышки и "однозначный вывод сделать нельзя".