В Кремле недовольны ответом США на ультиматум: в чем главная проблема

США не дали РФ ответ по гарантиям безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия так и не получила от США ответ на главный вопрос о не расширении НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

Комментируя документ, Лавров отметил, что в нем есть позитивные моменты, которые позволяют рассчитывать на серьезный диалог, много второстепенного, но ответ на главный вопрос Кремль так и не получил.

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"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", – сказал он.

Лавров отметил, что несмотря на то, что США просили не раскрывать подробности ответа, американские коллеги пообещали, что вскоре суть документа станет доступна широкой общественности.

"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", – сказал он.

Ультиматум России

Главным вопросом для России является позиция о недопустимость дальнейшего расширения НАТО, так как это несет в себе нацугрозу для Федерации. После переговоров, которые состоялись в декабре прошлого года российские власти потребовали отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. США пообещали подумать и дать письменный ответ.

Президент РФ предупредил американских коллег, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

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26 января США передали РФ ответ на ультиматум. Кроме того, и НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россия должна решить, как ей реагировать на ответ Соединенных Штатов Америки по "гарантиям безопасности".