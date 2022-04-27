В Курске в 120 км от границы с Украиной слышны взрывы, а в Белгородской области горит склад боеприпасов (видео)

В Курсе слышны взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В России жители Курска сообщают о взрывах. По словам очевидцев, грохот слышен как на улицах города, так и на окраинах.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

Реклама

"А в Курске... догадайтесь что? Правильно, слышны взрывы. Да что же такое, "пороблено"? Снова ФСБ запугивает своих россиян. В соцсетях россияне делятся переживаниями. Их успокаивают, что это ПВО работает. Наверное, снова те хохлы атаковали", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что одна из жительниц города Курска получила ответ от городской экстренной службы, что в городе работают системы ПВО.

Реклама

Также губернатор Белгородской области Гладков сообщил о звуках, похожих на взрывы. Он добавил, что пока "ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука". Позже он добавил, что горит склад боеприпасов в области.

Взрывы в России