В лагерь Путина пробрались медведи (видео)

Путин попал в опасную ситуацию. Коллаж "Сегодня"

После того как президента России Владимира Путина едва не сбило стадо оленей, он чуть не нарвался на еще большие неприятности – в его лагерь в тайге (Сибирь) пришли медведи, но обошлось без проблем.

Соответствующее видео опубликовано в Telergram кремлевского пула.

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Один из его сопровождающих отметил, что сначала с одной стороны подошел зверь, а потом через некоторое время еще один с другой.

"Медведи сегодня подходили к нашему лагерю (было два медведя – подсказал голос за кадром)... Там запахи еще вкусные", – сказал Путин.

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Для хозяина Кремля и его компании все обошлось – зверь не стал нападать.

А в эфире одного из российских телеканалов на передаче у пропагандиста Владимира Соловьева пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с юмором прокомментировал встречу Путина с медведями.

"Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено. Ну и потом медведь, он же видит, что это Путин…" – сказал он.

Сибирь – любимое место отдыха Путина

Президент РФ каждый год выбирается в сибирскую тайгу на непродолжительный отдых, обычно на пару дней. Каждый раз его сопровождает Сергей Шойгу.

В 2017-м Путин засветил голый торс на рыбалке в Южной Сибири. Там вместе с ним (кроме Шойгу) были губернаторы Хакасии и Тувы.

В 2018-м Путин прогулялся в горах Тувы, тогда среди прочих с ним был и директор ФСБ. А в 2019 году во время прогулки в тайге Путин рассмешил соцсети грибом с шишкой в центре.

В марте 2021-го Путин и Шойгу съездили в тайгу, а СМИ подсчитали, сколько стоят костюм и вездеход президента.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров потроллил Путина стихом об отдыхе в тайге. Артист выразил сомнение в том, что глава российского государства наслаждался тишиной и одиночеством.