В Литве за георгиевскую ленту, знаки Z и V придется заплатить крупный штраф

Пока в мире ведут борьбу с новыми символами зла, в России ими украшают паски / Коллаж "Сегодня"

Новые символы России "Z" и "V", которые во всем прогрессивном мире теперь приравниваются к фашистским символам, оказались под запретом в Литве. Парламент этой страны утвердил законопроект с запретом на публичное демонстрирование георгиевской ленты, а также символов "Z" и "V", которые обозначают поддержку развязанной Россией войны в Украине.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Реклама

Что известно

Закон вступит в силу после подписания его президентом Литвы Гитанасом Науседой.

В новом законе сказано, что за публичную демонстрацию запрещенных символов предусмотрен штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц он будет составлять до 1,2 тыс. евро. В случае повторного нарушения закона это будет уже от 500 до 900 евро для физических лиц или от 800 до 1,5 тыс. евро – для юридических лиц.

Аналогичные запреты