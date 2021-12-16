В Ливии боевики осадили здание правительства и Минобороны (видео)

В Ливии боевики хотят сорвать проведение выборов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Триполи вооруженные люди окружили здания правительства и Министерства обороны Ливии. Об этом передает Sky News Arabia.

По сообщению телеканала, после получения информации о готовящихся нападениях на дома председателя и членов Президентского совета чиновников эвакуировали в безопасное место.



В связи с этим в крупных городах на западе страны в состояние боевой готовности приведено нескольких воинских формирований.

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Военное движение в Триполи связано с заговором, организованным Мухаммедом аль-Менфи, с целью переноса сроков выборов и формированием "мини-правительства". Боевики, которые захватили правительственные здания входят в батальон "Бригады ас-Самуд".

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"Президентских выборов в Ливии не будет, и вскоре будут закрыты все государственные учреждения в Триполи", – заявили боевики.

На фоне происходящего ряд районов Триполи остался без электричества.

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В стране 24 декабря пройдут первые в истории выборы президента в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии. В них собирается принять участие сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи.

Что происходит в Ливии

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления.

Поле этого в стране существовало двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем и временное правительство при поддержке главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Вскоре в Женеве форум ливийского политического диалога под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть. Новым главой Президентского совета избрали бывшего посла ПНС Ливии в Греции Мухаммада Менфи, главой переходного правительства стал ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.