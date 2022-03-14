В Лондоне активисты захватили особняк Дерипаски – теперь там поселят украинцев

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В Лондоне активисты заняли связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Белгравия. Об этом сообщает Daily Mail.
Активисты вошли в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путин, иди нах*й".
Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.
Полиция прибыла на место и обнаружила, что несколько человек проникли внутрь и вывесили баннеры из окон наверху. Правоохранители остаются возле дома.
"Мы здесь, чтобы протестовать против собственности российского олигарха и поджигателя войны. Это правительство действует не только незаконно, оно действует аморально. Это имущество принадлежит украинским беженцам", – сказали активисты.
1 февралягазета The Daily Mail опубликовала карту, на которой отмечена британская недвижимость российских олигархов. Им после вторжения России в Украину грозит заморозка их западных активов.
Великобритания пригрозила России санкциями из-за Украины
Премьер-министр Борис Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания вместе с другими странами подготовили санкции на случай нового вторжения России в Украину, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу". Также британские власти не исключают ареста имущества российских олигархов.