В Мексике автобус с паломниками врезался в дом: много погибших

На место ДТП прибыло 10 бригад скорой помощи. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 26 ноября, в городке Хокисинго в Мексике автобус с паломниками, которые ехали в католическую святыню в городе Чалма, врезался в стену дома. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 32 получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

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Подробности ДТП

Вероятной причиной аварии называют отказ тормозов автобуса, которым в религиозное паломничество отправилось более полусотни мексиканцев. На место ДТП прибыло 10 бригад скорой помощи, тяжелых раненых эвакуировали два медицинских вертолета.

ДТП в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри было несколько пассажиров.

От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки пояснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.

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Пассажиры не пострадали и отказались от помощи медиков.

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