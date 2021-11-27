В Мексике автобус с паломниками врезался в дом: много погибших

На место ДТП прибыло 10 бригад скорой помощи. Коллаж "Сегодня"
В пятницу, 26 ноября, в городке Хокисинго в Мексике автобус с паломниками, которые ехали в католическую святыню в городе Чалма, врезался в стену дома. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 32 получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
Подробности ДТП
Вероятной причиной аварии называют отказ тормозов автобуса, которым в религиозное паломничество отправилось более полусотни мексиканцев. На место ДТП прибыло 10 бригад скорой помощи, тяжелых раненых эвакуировали два медицинских вертолета.
ДТП в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в отбойник. В момент столкновения внутри было несколько пассажиров.
От удара у автомобиля оторвало колесо и вылетели окна. Водитель маршрутки пояснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.
Пассажиры не пострадали и отказались от помощи медиков.
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