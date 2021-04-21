В Минобороны Франции заявили о бдительности в отношении войск РФ у границ Украины

После визита Зеленского в Париж Франция и Германия продолжают интенсивные дипломатические контакты по ситуации на Донбассе

Франция и Германия бдительно следят за ситуацией на Донбассе и продолжают интенсивные дипломатические консультации в связи со стягиванием Россией войск к границам Украины, чтобы избежать эскалации.

Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли на на совместной прсс-конференции с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Париже, передает "Интерфакс-Украина".

"Наше внимание обращено на Украину не только в течение нескольких дней, но вот уже в течение многих месяцев, и мы наблюдаем за усилением российского присутствия и активности с огромной бдительностью", – сказала Парли.

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Она напомнила, что Франция поддерживает тесные контакты с Германией, а президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель регулярно обсуждают этот вопрос.

Глава Минобороны Франции также отметила, что после визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж "дипломатические контакты продолжаются с высокой интенсивностью", а Макрон и Меркель лично прилагают усилия для их продолжения, чтобы избежать любой эскалации в регионе.