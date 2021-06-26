В Минске автомобиль протаранил ворота посольства России: водитель хотел скрыться (видео)

Нарушитель перелез через забор на территорию представительства, но полицейские его задержали

Разбитый после столкновения Форд. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня легковой автомобиль врезался в ворота российского посольства в Минске. Инцидент произошел в субботу вечером на улице Нововиленской, 1А.

Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Telegram.

Как видно в ролике, водитель на автомобиле Ford протаранил металлический забор посольства.

После этого он попытался скрыться и перелез через забор на территорию представительства. Полицейские его задержали.

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По предварительным данным, 35-летний водитель был в состоянии наркотического опьянения.

На месте работают правоохранители, саперно-пиротехническая группа. Также, по сообщениям очевидцев, присутствует машина медиков.

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