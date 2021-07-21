В Молдове бывшие чиновники устроили "махач" в прямом эфире (видео)

Бывший советник президента Молдовы назвал экс-замглавы МВД недоноском, после чего в ход пошел стакан с водой, а в ответ – кулак

Тофилат и Косован устроили разборки. Коллаж "Сегодня"

Бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Косован и экс-советник президента (Майи Санду) Сергей Тофилат устроили потасовку в прямом эфире на молдавском телевидении. Однако конфликтовали они недолго – после эфира пожали друг другу руки. Об этом сообщает местное издание Newsmaker.

Началось все с того, что Тофилат назвал Косована "недоноском", на что тот вылил на обидчика стакан воды. Тогда Тофилат зарядил своему оппоненту кулаком в лицо, набросился на него и повалил на пол.

Косован (слева) и Тофилат. Скриншот

В этот момент прямой эфир был прерван. По словам одного из гостей программы, члена партии "Альянс за объединение румын" Дорина Киртоакэ, в студию пришлось вызывать скорую помощь.

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Как оказалось, конфликт длился недолго. Ведущий программы Дмитрий Мишин сообщил в Facebook, что Тофилат и Косован уладили разногласия и даже с улыбками пожали друг другу руки.

"Все хорошо. Мужчины разобрались. Вместе", – говорится в сообщении.

Тофилат и Косован помирились. Фото: facebook.com/misindumitru

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на парламентских выборах в Молдове победу одержала партия Майи Санду "Действие и солидарность". Эта политическая сила показала наилучший результат в истории Молдовы, полученный когда-либо одной партией на выборах в парламент.

Напомним, в Украине в мае тоже случилась драка в прямом эфире – экс-нардеп Барна избил "слугу народа" Соломчука.