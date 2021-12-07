В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие

Задержанный предположительно Сергей Глазов застрелил троих человек / Коллаж "Сегодня"

Днем 7 декабря в одном из государственных учреждений Москвы мужчина застрелил двух человек и ранил еще трех, таким образом отреагировав на требование надеть маску.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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Что произошло

Согласно источнику агентства в правоохранительных органах, 45-летний мужчина зашел в МФЦ (многофункциональный центр по предоставлению услуг) в Юго-Восточном административном округе Москвы.

"По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять", – сказал источник.

В результате мужчина открыл огонь по сотрудникам МФЦ и посетителям. Он застрелил охранника и администратора заведения, а также ранил троих посетителей, среди которых 10-летняя девочка. После он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками подразделения по вопросам миграции.

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Что известно о стрелке

СМИ передают, что задержанного зовут Сергей Глазов (предположительно). Он является бывшим подполковником Вооруженных сил России, служил в в/ч 33949. Застрелил администратора Владимира Шмелева и охранника Алексея Резвлева.

По данным ТАСС, устроивший стрельбу в МФЦ, стрелял из боевого незарегистрированного оружия.

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