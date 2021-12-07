В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие

Задержанный предположительно Сергей Глазов застрелил троих человек / Коллаж "Сегодня"
Днем 7 декабря в одном из государственных учреждений Москвы мужчина застрелил двух человек и ранил еще трех, таким образом отреагировав на требование надеть маску.
Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Что произошло
Согласно источнику агентства в правоохранительных органах, 45-летний мужчина зашел в МФЦ (многофункциональный центр по предоставлению услуг) в Юго-Восточном административном округе Москвы.
"По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять", – сказал источник.
В результате мужчина открыл огонь по сотрудникам МФЦ и посетителям. Он застрелил охранника и администратора заведения, а также ранил троих посетителей, среди которых 10-летняя девочка. После он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками подразделения по вопросам миграции.
Что известно о стрелке
СМИ передают, что задержанного зовут Сергей Глазов (предположительно). Он является бывшим подполковником Вооруженных сил России, служил в в/ч 33949. Застрелил администратора Владимира Шмелева и охранника Алексея Резвлева.
По данным ТАСС, устроивший стрельбу в МФЦ, стрелял из боевого незарегистрированного оружия.
Ситуация с коронавирусом
- Еще месяц назад из-за наступления коронавируса мэр столицы России с 28 октября по 7 ноября сделал нерабочими днями и ввел на этот период локдаун. Тогда в Москве были рекордные показатели заболеваемости COVID-19.
- Сейчас ситуация немного лучше. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за 6 декабря в РФ составил 31 096 случаев. Это минимум с середины октября.
- В Москве 6 декабря было выявлено 2573 новых случая COVID-19, это на 18% ниже, чем за воскресенье, 5 декабря.