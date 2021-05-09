В нем приняли участие более 12 тысяч российских военнослужащих, а тысячи людей наблюдали с трибун

/ Фото: ТАСС

В воскресенье 9 мая в Москве прошел традиционный ежегодный парад ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на ухудшение погоды, на Красной площади собралось много людей. Они наблюдали за парадом и чтили память погибших.

/ Фото: ТАСС

/ Фото: ТАСС Реклама

На улицы вывели современную военную технику, а также танки Т-34, которые в России считают символами победы над нацизмом.

По данным росСМИ, в параде приняли участие более 12 тыс. военнослужащих

На параде рядом с ветеранами присутствовал российский президент Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что 9 мая в Украине проходит ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с этим полиция начала усиленное патрулирование улиц и настойчиво напоминает о запрете на использование советской и нацистской символики.