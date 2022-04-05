В Москве россиянин вышел на акцию протеста из-за резни в Буче (фото)

Москвич провел акцию протеста из-за зверств в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

В Москве прошла акция протеста в знак памяти жертв зверств российских оккупантов в Буче. Активист лежал со связанными руками на асфальте.

Об этом сообщил Anonymous TV в Twitter.

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В рамках акции активист лег на асфальт лицом вниз со связанными белой лентой руками. Стоит отметить, что именно в таком положении нашли множество убитых украинцев в Буче.

Такую акцию мужчина провел в Александровском саду, на мосту у Храма Христа Спасителя, на Никольской улице и на Старом Арбате.

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Мужчина провел акцию протеста в Москве. Фото: t.me/holodmedia

Россия ответит за все зверства в Украине: ЕС осудил "бучанскую резню"

Ответственность за преступления, которые оккупанты совершили на территории Украины, должны нести не только они, но и политическое и военное руководство России.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран Евросоюза, которое обнародовано сегодня на сайте Европейского Совета.

ЕС осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.

"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает расследования военных преступлений и преступлений против человечества, начатых прокурором Международного уголовного суда, а также Комиссией ООН по расследованию таких преступлений.

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