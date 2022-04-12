В Москве задержали оппозиционера Кара-Мурзу, которого ФСБ дважды пыталась отравить

Причины задержания пока что не известны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве возле своего дома полиция задержала оппозиционера Владимира Кара-Мурза. Об этом в микроблоге Twitter написал российский оппозиционный политик Илья Яшин.

Яшин допустил, что задержание было связано с каким-то антивоенным высказыванием Кара-Мурзы в соцсети.

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"Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве рядом со своим домом. Что именно предъявляют, пока неизвестно. Судя по всему, Кара-Мурза доставлен в ОВД Хамовники, куда едет его адвокат Прохоров. Могу предположить, что задержание связано с административным делом (в случае уголовки был бы обыск и допрос в СКР). Скорее всего, речь о каком-то антивоенном высказывании в прессе или в соцсетях.", – написал он.

Отравление оппозиционера

В 2015 и 2017 годах Кара-Мурза находился в больнице в критическом состоянии с симптомами тяжелого отравления. Первое отравление был спустя месяц после убийства Бориса Немцова. Долгое время он находился в коме. По результатам экспертизы, которая была проведена во Франции, было установлено, что в его организме было превышение нормы содержания тяжелых металлов. По факту отравления он обратился в Следственный комитет, но в возбуждении уголовных дел о покушении на него ему было отказано.

В прошлом году он обнаружил за собой слежку. Автомобили, на которых передвигались следившие за ним были закреплены за ФСБ.