В Москве застрелился легендарный советский разведчик

Генерал разведки Лев Соцков был обнаружен мертвым в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня
В Москве застрелился 90-летний ветеран Службы внешней разведки, генерал-майор Лев Соцков.
Тело бывшего разведчика нашла его жена в их квартире. Рядом лежал его наградной пистолет и предсмертная записка, в которой Соцков не пояснил причины самоубийства, а только рассказал историю своего пистолета, который оказался почти антикварным, сообщает МК.
"Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбе Монголии по случаю пятисотлетия события Улан-Батор. 1989 г. Л. Соцков", – было сказано в записке.
На месте происшествия работают криминалисты.
Кто такой Лев Соцков
Лев Соцков окончил Московский государственный институт международных отношений. О нем мало информации в Сети, что вполне объяснимо, учитывая специфику его работы. Соцков 40 лет был на оперативной работе за рубежом, также работал в Центре. В последнее время занимался изучением архивных материалов по истории разведки, написал несколько книг, в частности "Операция "Тарантелла" о работе советской разведки против британской.
Он был одним из тех, кто комментировал рассекреченные архивные документы СВР, касающиеся политических процессов в Европе до и после подписания Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года, которое предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней уступит Германии Судетскую область. Разведчик утверждал, что в Кремле знали о готовящемся нападении нацистской Германии на Чехословакию. Но Сталин проигнорировал предупреждения, потому что не доверял аналитикам.
"Эта ситуация еще раз подтверждает, что ни в коем случае нельзя поощрять агрессора, вне зависимости от того, большой он или малый. Ведь история свидетельствует, что как только появляются люди, желающие мирового господства, то быть большой беде, если их вовремя не обуздать", – говорил Соцков.