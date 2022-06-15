В Москве застрелился легендарный советский разведчик

Генерал разведки Лев Соцков был обнаружен мертвым в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве застрелился 90-летний ветеран Службы внешней разведки, генерал-майор Лев Соцков.

Тело бывшего разведчика нашла его жена в их квартире. Рядом лежал его наградной пистолет и предсмертная записка, в которой Соцков не пояснил причины самоубийства, а только рассказал историю своего пистолета, который оказался почти антикварным, сообщает МК.

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"Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Получен мною в бытность представителем при спецслужбе Монголии по случаю пятисотлетия события Улан-Батор. 1989 г. Л. Соцков", – было сказано в записке.

На месте происшествия работают криминалисты.

Кто такой Лев Соцков

Лев Соцков окончил Московский государственный институт международных отношений. О нем мало информации в Сети, что вполне объяснимо, учитывая специфику его работы. Соцков 40 лет был на оперативной работе за рубежом, также работал в Центре. В последнее время занимался изучением архивных материалов по истории разведки, написал несколько книг, в частности "Операция "Тарантелла" о работе советской разведки против британской.

Он был одним из тех, кто комментировал рассекреченные архивные документы СВР, касающиеся политических процессов в Европе до и после подписания Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938 года, которое предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней уступит Германии Судетскую область. Разведчик утверждал, что в Кремле знали о готовящемся нападении нацистской Германии на Чехословакию. Но Сталин проигнорировал предупреждения, потому что не доверял аналитикам.

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