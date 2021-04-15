В НАТО поддержали новые санкции США против России

Североатлантический альянс поддержал решение США ввести новые санкции против России в ответ на кибератаки.
Об этом говорится в заявлении НАТО.
"Государства-члены НАТО принимают индивидуальные и коллективные меры для укрепления коллективной безопасности Североатлантического союза", – сказано в сообщении
Отмечается, что РФ продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, а также действовать в обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.
В Альянсе призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность возле границ с Украиной и в оккупированном Крыму.
"Мы призываем немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", – заявили в Брюсселе.
В то же время в НАТО отметили, что остаются открытыми для значимого диалога, а также конструктивных отношений.
Напомним, сегодня США официально ввели новые санкции против России. Это было сделано для того, чтобы наказать Кремль за действия против суверенитета и интересов Штатов.
В ответ Министерство иностранных дел РФ пообещало решительный отпор на новые санкции.
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