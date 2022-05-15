В НАТО рассказали, что поможет Украине выиграть войну против РФ

В НАТО заявили, что вторжение России теряет темпы. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии, а также помощи Запада.

Об этом он сказал на брифинге в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Берлине.

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"Жестокое вторжение России теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов – военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью может выиграть эту войну", – сказал Джоанэ.

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