В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы и усиливают армию – разведка

В ПМР призывают мужчин на учения / Фото: Коллаж: Сегодня

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика усиливает свою армию. В письме "министерства обороны ПМР" к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на "специальные сборы".

Об этом сообщает ГУ разведки Украины в Telegram.

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Отмечается, что цель сборов – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской Молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

"Участвовать в сборах могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется "денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание". Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами сборы продлятся 90 дней", – передает разведка.

Несмотря на формальную добровольность участия в сборах, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

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Письмо датировано 21 апреля, то есть оно появилось до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР".

Попытки РФ втянуть непризнанное Приднестровье в войну провалились

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что у кремлевских манипуляторов не получилось спровоцировать молдавскую сторону.

После удара диверсионной группы по Приднестровью часть офицеров передала информацию российской прессе, что к ней имел отношение генерал Виталий Разгонов, официально занимающий пост советника президента непризнанной республики, резидент разведки РФ. Разгонов имеет группу влияния, ответственную за то, чтобы спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной. Цель – отвлечь часть украинских войск.

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