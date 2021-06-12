В Нидерландах хотят запретить биткоин

В Нидерландах призвали запретить биткоин. / Фото: REUTERS/Dado Ruvic
В Нидерландах директор Бюро экономического анализа при Министерстве экономики и климатической политики Питер Хасекамп заявил, что в стране должны немедленно ввести полный запрет на майнинг и операции с биткоином.
По его мнению, у цифрового золота нет внутренней ценности, а сама монета не выполняет ни одну из трех функций денег: единицы учета, платежного средства и средства накопления. Об этом он написал в эссе под названием "Нидерланды должны запретить биткоин", сообщает Forklog.
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Хасекамп упомянул вопросы безопасности, риски мошенничества и добавил, что цифровые активы используются в преступной деятельности. Нидерланды отстают от стран, принявших меры для "сдерживания ажиотажа вокруг криптовалют" в последние годы, говорится в статье.
"Голландские регуляторы попытались ужесточить надзор за торговыми платформами, но без особого успеха. Центральное бюро планирования указывало на риски криптовалютной торговли в 2018 году, но заключило, что в более строгом регулировании пока нет необходимости", — отметил Хасекамп.
Он также упомянул закон Грешема, согласно которому "плохие деньги" вытесняют из обращения "хорошие". По словам чиновника, в случае с биткоином он может работать противоположным образом:
"Криптовалюты не используются в обычных транзакциях. Плохие деньги выходят из обращения, потому что никто больше не хочет их принимать".
Хасекамп назвал обвал цифровых активов неизбежным и рекомендовал властям затруднить доступ граждан к рынку.
"Это справедливо и для властей, и для инвесторов. Нидерландам нужно немедленно запретить биткоин", — подчеркнул он.
Ранее мы сообщали, что первая страна в мире легализировала биткоин как валюту.
Также напомним, недавно основатель Tesla Илон Маск обрушил курс биткоина шуткой о том, что его компании "расстанется" с этой криптовалютой. После этого стоимость одного токена упала более чем на 2 тыс. долларов.
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