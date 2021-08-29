В новой партии вакцины Moderna нашли посторонние вещества

В Японии приостановили использование вакцины Moderna / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
В новой партии вакцины против коронавируса американской компании Moderna обнаружены посторонние вещества. Это произошло через несколько дней после того, как примеси обнаружили в центрах вакцинации в пяти префектурах – Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио.
Теперь примеси неизвестного вещества нашли в Moderna в Окинаве, о чем сообщается на сайте префектуры.
Сообщается, что неизвестное вещество обнаружили в медцентре города Наха. К этому моменту успели сделать прививку Moderna из этой партии 400 японцам. После обнаружения проблемы вакцинацию приостановили.
Расследование
Американский производитель препарата пообещал начать расследование по этим фактам. До получения его результатов в Японии прекращено использование около 1,63 миллиона доз Moderna, закупленной правительством для вакцинации населения.
Побочные эффекты
- Напомним, что ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что ведет проверку фактов нарушения работы почек у привитых Pfizer и Moderna.
- В начале августа в Киеве женщина умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Наши медики считают, что на тот момент женщина уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.
- В мае компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков – это подтвердило проведенное исследование.
- В июле в Украину привезли 2 000 040 доз мРНК вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna.