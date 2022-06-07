В оккупированном Мелитополе партизаны уничтожили более 100 российских солдат. Что пишут западные СМИ

В Мелитополе продолжается скрытое сопротивление. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают партизанское движение в Украине, гибель российских генералов и обход санкций перевозчиками российской нефти.

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В России подтвердили гибель генерала Кутузова в Украине

Американская газета The Washington Post пишет, что еще один российский генерал был убит во время атаки на украинские войска. Как отмечает издание, Министерство обороны РФ редко подтверждает смерть своих офицеров, что затрудняет определение количества погибших генералов. Кутузов был четвертым генералом, смерть которого в Украине подтвердили российские чиновники или прокремлевские СМИ. В свою очередь, представители Украины утверждают, что погибли 12 генералов армии РФ.

На Чернобыльской АЭС оккупанты оставили "прощальные подарки"

The Wall Street Journal опубликовала репортаж с Чернобыльской АЭС после ее освобождения от российской армии. Когда рабочие вернулись на Чернобыльскую АЭС, они нашли в каждом офисе "прощальный подарок" от российских солдат: кучи человеческих экскрементов. Телевизионные мониторы были сорваны со стен, двери выбиты и уничтожено оборудование. По всей Чернобыльской зоне отчуждения можно увидеть следы танков, а также выброшенные зеленые коробки с пайками российских солдат, вероятно, радиоактивными.

Перевозчики придумали способ, как доставлять российскую нефть в обход санкций

Информагентство Bloomberg сообщает, что перевозчики российской нефти прибегает к необычным методам для перемещения грузов после введения санкций. Самым новейшим примером является перемещение с корабля на корабль среди Атлантического океана. Танкер Aframax Zhen I сбросил свой груз в супертанкер Lauren II в водах в 300 милях к западу от острова Мадейра, согласно данным судна, которые отслеживает Bloomberg. Трансфер прошел 26-27 мая.

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Международное агентство новостей Reuters пишет, что власти США получили ордера на арест двух самолетов американского происхождения, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, за полет в Россию без лицензии, необходимой из-за санкций США, введенных против Москвы в ответ на ее вторжение в Украину, сообщил представитель Министерства юстиции.

Украинские партизаны уничтожают российских солдат в оккупированных городах

Британский журнал The Economist пишет, что украинские партизаны уничтожают российских солдат в их собственном тылу. Отмечается, что в оккупированных Россией городах, таких как Мелитополь, продолжается скрытое сопротивление. Украина утверждает, что партизаны убили более 100 российских солдат в тылу врага в Мелитополе.

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