В Пентагоне назвали топ-4 причины провала планов РФ по наступлению на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что российские войска более осторожны, чтобы не зайти слишком далеко впереди своих линий снабжения / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Продвижение российских войск на Донбассе и юге Украины было неравномерным – и для этого есть несколько причин.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой:

"Они более осторожны, чтобы не зайти слишком далеко впереди своих линий снабжения. Поэтому они держали их (войска. – Ред.) в довольно медленном темпе с точки зрения движения".

Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление:

"Это территория, за которую они (украинцы. – Ред.) борются уже восемь лет, это их дом. Они это знают. И они знают, где быть. И они знают, с чем выступать. И они абсолютно препятствовали прогрессу России в плане их способности брать определенные города и села – или даже в том случае, когда они отступали и украинцы снова брали их. Таким образом, украинцы во многом являются одной из причин того, что Россия не прогрессирует очень равномерно или даже в темпе".

Пресс-секретарь Пентагона назвал также и третью причину – это погодные условия:

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"Погода тоже влияет. Это "грязный" сезон в Украине. Эта часть Украины равнинная, много сельхозугодий. Мне его описывали немного как Канзас. А так, если подумать, то это время года весной бывает просто много дождей и грязи. И это также немного замедлило ход россиян".

По его словам, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений:

"Я имею в виду, что у нас все еще есть неподтвержденные данные... о свидетельствах проблем с моральным духом и сплоченностью во многих подразделениях. Есть и проблемы с лидерством, плохое командование и контроль, которые они не решили. Мы видим, что они пытаются и пытались преодолеть некоторые из этих проблем, но совсем неясно, что у них получилось".

Кроме этого, Кирби заявил, что у России еще осталось "много силы и огневой мощи".

"Много сил ушло на продолжение этой борьбы. И именно поэтому мы все время говорили, что это может закончиться затяжной битвой на Донбассе. И именно поэтому... мы сосредоточены прямо сейчас каждый день на том, чтобы убедиться, что можем дать украинцам инструменты и оружие, которые им нужны, а также обучение, которое, может быть, потребуется с некоторыми из этих инструментов, чтобы добиться успеха".

Напомним, в Минобороны Великобритании заявили, что Россия продолжает разворачивать свои войска в Харьковской области, а также пытается продвинуться на Донбасс.

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