В Перу микроавтобус сорвался в пропасть, много погибших

Погибли 10 человек. Фото: коллаж "Сегодня"

На северо-востоке Перу микроавтобус рухнул в пропасть. Погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает Noticiasrcn.

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Транспортное средство упало с высоты 300 метров. Среди погибших ребенок и двое медиков. Семеро пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Микроавтобус следовал из населенного пункта Чачапояс в город Мойобамба.

Полиция выясняет причины происшествия.

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Отмечается, что аварии на перуанских дорогах часты из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия указателей и плохого контроля со стороны властей.

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